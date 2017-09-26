Посольство обеспокоено, что США допускают возможность столкновений с РФ

Посольство РФ в США выразило беспокойство, что США допускают возможность столкновений военных двух стран.



Ранее в сети появилась онлайн-версия "пособия" о российской тактике "ведения гибридной войны", подготовленного одним из исследовательских центров США для Пентагона. Учебник под названием "Российская война нового поколения" представляет собой 68-страничную брошюру с описанием военной стратегии России, перечислением сильных и слабых мест армии, тактико-технические характеристики военной техники.



"Обратили внимание на появившееся в СМИ пентагоновское пособие по "новым российским методам ведения боевых действий", включая так называемые "гибридные операции". Американским военнослужащим рекомендуется ознакомиться с тактическими приемами, алгоритмами действий и боевыми средствами, якобы применяемыми Вооруженными силами Российской Федерации на территории Украины", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в США Николая Лахонина.



"Вызывает беспокойство, что в документе Минобороны США, предназначенном для внутреннего использования, всерьез допускается возможность боевых столкновений между американскими и российскими ВС. Такое можно представить лишь в страшном бреду!" — отмечается в заявлении.



Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутреннего конфликта на Украине, российских войск на Украине нет, а ключ к выводу Украины из кризиса заключается в выполнении минских договоренностей.



"Проблема с их пробуксовкой связана с отсутствием у властей в Киеве политической воли", — говорится в заявлении пресс-секретаря.