Лавров: победа над террористами покажет истинные цели США в Сирии



"Когда ИГИЛ (прежнее название ИГ — прим. ТАСС ) будет разгромлен и с ним вместе "Джебхат ан-Нусра", тогда и проявится, у кого какие цели в Сирии, — сказал министр. — Потому что нас американские коллеги, включая [госсекретаря США Рекса] Тиллерсона, уверяют клятвенно, что у них нет никакой другой цели в Сирии, кроме уничтожения террористов".

"Вот когда это состоится, станет ясно, так это или какие-то цели политические Соединенные Штаты преследуют", — добавил Лавров.