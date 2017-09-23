«Поскольку сейчас идет активная работа над бюджетом, мы с вами много раз к этому возвращались, сегодня здесь нет ваших оппонентов, потому что, как правило, вы выступаете в тандеме по этим вопросам. С Минфином мы обсуждаем это отдельно, и потом вместе соберемся, поговорим», — сказал чиновникам глава государства.

Российская экономика вышла на траекторию «достаточно устойчивого роста», констатировал Владимир Путин и поинтересовался, насколько устойчивы эти положительные показатели, какие есть прогнозы, внутренние и внешние риски.

"Самое главное, какие дополнительные меры необходимо предпринять для того, чтобы не только сохранить эту тенденцию, но и добиться того, чтобы на рубеже 2020 года российская экономика вышла на темпы выше среднемировых", — подчеркнул он.

"Поскольку президент неоднократно планировал с разными блоками правительства вот так сверить часы, с тем, чтобы понять, где есть узкие точки, достижения, «затыки», он эту работу, собственно, планомерно проводит", — пояснил журналистам формат встречи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Рост ВВП в августе составил 2,3%, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Он немного опускался ниже 2% в июле, плохо выглядело сельское хозяйство, в первую очередь это было связано с погодными условиями", — рассказал он.

Инфляция опустилась до 3,1%, что позволяет снижать ставку ЦБ, а это увеличивает кредитную активность в банковской сфере. Рассказал Орешкин и про ипотеку.

"Последняя ставка — 11%. Но буквально за последний месяц пошло очень серьезное снижение ставок и Сбербанком, и другими крупными российскими банками. Ставки у них уже опустились ниже 10%. Поэтому, я думаю, к концу года фактическая выдача окажется ниже 10%. Это, в том числе, позволит увеличить объемы кредитования", — ожидает он.

За последние десять лет доступность приобретения жилья для граждан увеличилась.

"Сейчас вы об этом сказали, люди будут ждать окончания года", — улыбнулся Путин. «С точки зрения рисков — они в первую очередь внешние, сохраняется волатильность цен на нефть, может уменьшиться склонность к рискам на глобальных рынках, к этому надо быть готовым», — также заметил глава Минэкономразвития.

Поговорили и о сельском хозяйстве.

"Похоже, будет опять рекордный урожай", — сказал глава государства и министр это подтвердил. «Да, начиналось все не очень хорошо, но сейчас просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай, и урожайность находится на уровне выше прошлого года, и количество потерянного урожая тоже серьезно уменьшилось», — отметил он.