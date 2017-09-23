Меркель пригрозила России ужесточением санкций

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности лидеров «Большой семерки» пойти на ужесточение санкций в отношении России, если обстановка на востоке Украины обострится.

«Мы согласны в том, что касается снятия санкций, это связано с имплементацией (фактической реализацией — прим.ред.) минских договоренностей. Мы готовы, если это потребуется, мы, правда, этого не хотим — ужесточить санкции, если ситуация этого потребует», — сказала канцлер Германии, сообщает РИА Новости

Санкции против России были введены Евросоюзом в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине и в Крыму. Они неоднократно продлевались, в последний раз — до 15 марта следующего года. Ранее Меркель заявила, что для смягчения санкций следует достичь успехов, которых пока нет. Об этом политик упомянула, комментируя предложение Москвы о миссии ООН в Донбассе.

Россия заявляет, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций не имеет смысла.