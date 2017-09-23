Собчак отругала Навального за лицемерие

Телеведущая Ксения Собак ответила оппозиционному политику Анатолию Навальному на прозвучавший от него накануне призыв «не лезть в политику».



Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 23 2017 в 2:14 PDT



«Дорогой Леша! Очень неприятно мне, что приходится тебе публично отвечать, потому как ты прекрасно знаешь, что я уважаю ту огромную работу, которую ты ведешь, много раз лично помогала во многих твоих расследованиях и задумках, и считаю несправедливым тот факт, что ты не сможешь участвовать в выборах на основании явно политического уголовного преследования. Мы с тобой знакомы и находимся в приятельских отношениях, почему же ты сам не позвонил и не спросил у меня, иду ли я на выборы? Приняла ли решение или нет? Почему ты кормишься какими-то сливами сделанными явно (и ты не можешь, как политик, этого не понимать) ради того, чтобы если такие мысли у меня и были -дискредитировать и «утопить» на старте?», — написала Собчак в своем фотоблоге.



Напомним, в начале сентября журналисты узнали о планах администрации президента РФ обеспечить участие женщин в президентских выборах 2018 года и назвали несколько имен вероятных кандидаток, среди которых оказалась и Ксения Собчак. Сама она тогда возмутилась, что представители прессы, прежде чем печатать подобную информацию, даже не удосужились взять у нее комментарий.

Однако слух оказался живучим.



«С чего вдруг мои право-либеральные взгляды в одну секунду для тебя стали «людоедскими»? И с чего ты взял, что я считаю, что наши граждане ни на что не способны кроме как пить? Где ты слышал от меня подобное? Что за популизм? Зачем присваивать мне идеи, которые я никогда не высказывала, или искажать смысл тех, которые разделяю?», — обиженно спросила она у Навального.



Накануне Навальный в эфире своего YouTube-канала «Навальный Live» призвал Собчак не участвовать в «довольно омерзительной кремлевской игре» под названием «Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание», хотя и признал, что она прямо не подтверждала своего намерения принять участие в выборах.



«Но судя по тому, как она интересничает, манерничает, она все-таки хочет баллотироваться», — отметил Навальный, предположив, что выдвинуть Ксению решили олигархи или администрация президента, которым нужен «карикатурный либеральный кандидат».



«Собчак, являясь человеком очень ярким, узнаваемым и привлекательным, [придерживается] довольно людоедских взглядов на политику и экономику», — добавил Навальный, чем и вызвал ярость светской львицы.



«Когда я ездила с тобой в Астрахань, когда ты убеждал меня в необходимости вхождения в Координационный Совет Оппозиции ты не говорил мне, что «место Ксении в шоубизнесе и я бы хотел, чтобы она там и оставалась». Мы все объединились ради одной важной цели — мы требовали справедливости и свободы, и я, и Таня и Миша Шацы, и Дима Быков и другие потеряли работу на ТВ и карьеру из-за этих взглядов. А теперь ты говоришь мне, условно: «Твое место в шоубизнесе, зачем лезть в политику?». Это же лицемерие, против которого ты всегда выступал!», — подчеркнула Ксения Собчак.



«Отталкивать собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции — это неправильно, и это вождизм», — заключила она.

