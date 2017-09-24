Источник: до конца недели могут пройти отставки четырех губернаторов

На предстоящей неделе могут состояться отставки сразу четырех действующих губернаторов, сообщил "Газете.Ru" осведомленный источник, близкий к Кремлю. Другие источники также заявляли о грядущей серии отставок.



На прошедшей неделе в СМИ прошла информация сразу о нескольких отставках. Так, уход прочат губернаторам Нижегородской, Самарской областей, Красноярского края. Связывается это с их визитами в Москву. Официального подтверждения информации об отставке этих кандидатур пока не было.



Источник "Газеты.Ru" в качестве кандидатов на данные посты называет: первого замминистра промышленности Глеба Никитина, сенатора Дмитрия Азарова, депутата Госдумы Владимира Гутенева.



По словам источника, эти кандидаты могут рассматриваться не на один регион.