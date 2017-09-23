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Трамп: Россия не помогала победить на выборах
Фото: © AFP 2017 / Nicholas Kamm
Россия не помогала Дональду Трампу победить на прошедших в 2016 году президентских выборах в США. Об этом в очередной раз заявил сам глава американского государства.
"Если вам интересно, нет, Россия не помогала мне, — цитирует РИА Новости слова Трампа, произнесенные во время выступления в Алабаме. — (Демократам) нужно было объяснение, поэтому они сказали «Россия»… Это одна из величайших фальшивок… Я не видел много русских в Пенсильвании".
ФБР США и конгресс ведут расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Трампа. Как в Белом доме, так и в Кремле подобные обвинения неоднократно отвергали.
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