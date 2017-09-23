Кандидат в канцлеры Германии поддержал отмену антироссийских санкций

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Левые» Дитмар Барч высказался за снятие санкций с России в течение четырех лет.

"Я считаю, что в следующем законодательном периоде обсуждения того, стоит ли снимать санкции, будут проходить более активно" — заявил он в интервью РИА Новости

Барч, по его словам, «полон надежд, что вопрос будет решен в течение следующего законодательного периода». «Ведь многие политики Левой партии и других партий хотят положить этому конец, так как этот путь неверен», — пояснил собеседник агентства, добавив, что «Левые» готовы будут поддержать инициативу других партий по отмене рестрикций.