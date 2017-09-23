Главные события у вас в почте
Кандидат в канцлеры Германии поддержал отмену антироссийских санкций
Фото: © AP Photo / Markus Schreiber
Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Левые» Дитмар Барч высказался за снятие санкций с России в течение четырех лет.
"Я считаю, что в следующем законодательном периоде обсуждения того, стоит ли снимать санкции, будут проходить более активно" — заявил он в интервью РИА Новости.
Барч, по его словам, «полон надежд, что вопрос будет решен в течение следующего законодательного периода». «Ведь многие политики Левой партии и других партий хотят положить этому конец, так как этот путь неверен», — пояснил собеседник агентства, добавив, что «Левые» готовы будут поддержать инициативу других партий по отмене рестрикций.
Европейский союз ввел санкции против России весной 2014 года в связи с ситуацией на Украине и в Крыму и с тех пор регулярно продлевал их. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Оставить комментарий