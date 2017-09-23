Половина стран мира потребовала ограничить права России в ООН

Государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан выступил в ООН с заявлением, сообщив, что почти сто государств-членов организации поддержали инициативу Парижа и Мехико о добровольном отказе постоянных членов Совбеза ООН от использования права вето при рассмотрении действий в ответ на геноцид и другие широкомасштабные преступления.

Ранее Россия и Китай, будучи постоянным членами Совета безопасности ООН, последовательно блокировали все резолюции этой организации, касающиеся Сирии, тем самым предотвратив еще более масштабную интервенцию в страну и поставив вне закона действующие на сирийской территории без приглашения Дамаска войска.

«Предложение Франции «чрезвычайно актуально», так как «нет никаких гарантий, что мы не столкнемся с новыми трагедиями, подобными тем, что мы недавно видели в ходе долгих лет войны в Сирии»», — передает ТАСС аргументы представителя Франции.

«Для этого не нужно изменять устав. В основе этой инициативы лежит добровольное самоограничение постоянных членов Совета в ситуациях, когда дело касается массовых зверств», — отметил Жан-Батист Лемуан.

Ранее о том, что Россию нужно лишить права вето в Совбезе ООН заявлял спикер Верховной рады Андрей Парубий. На встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем он призвал не учитывать мнение России при решении связанных с украинскими делами вопросов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также призывал реформировать Совет Безопасности ООН, чтобы прекратить «злоупотребление правом вето» со стороны России.