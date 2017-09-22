Минобороны РФ выступило за исключение недоразумений при осуществлении деятельности в Балтийском регионе

Минобороны России выступает за улучшение мер доверия и исключение недоразумений при осуществлении военной деятельности в Балтийском регионе.

Следуя этой линии было принято решение позитивно отреагировать на предложение Объединенного штаба операций Главного командования Вооруженных Сил Королевства Швеции об установлении канала прямой телефонной связи для предотвращения возникновения инцидентов в Балтийском регионе в период проведения учений «Запад-2017» и «Аврора-2017».

Целесообразность сохранения этого канала связи после завершения учений обсуждается сторонами.

Решение будет принято с учетом динамики развития российско-шведских отношений.