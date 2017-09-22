Госдеп: США готовы сотрудничать с Россией, несмотря на «вмешательство» в выборы

Соединённые Штаты готовы продолжать сотрудничество с Россией в областях, где совпадают интересы двух стран. Об этом в эфире CNN сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Россия вмешивалась в выборы в США, это недопустимо Но, несмотря на всё это, мы готовы продолжить сотрудничество с Москвой в областях, где наши интересы совпадают, например, в Сирии», — цитирует РИА Новости Науэрт.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.

8 сентября Науэрт подчеркнула, что в США больше не хотят действовать по принципу «око за око» в отношениях с Россией.