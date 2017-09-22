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В центре Москвы установлен памятник Сталину
В центре Москвы открылась Аллея правителей, одним из экспонатов которой стал бюст Иосифа Сталина, сообщает Life.
Скульптуру поместили на открывшейся 22 сентября Аллее правителей, организованной Российским военно-историческим обществом.
Также там появились бюсты Николая II, Владимира Ленина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.
Ранее на Аллее правителей уже были установлены скульптуры русских князей и царей, в том числе Ивана Грозного.
«Московский комсомолец» писал, что установку бюста Сталина раскритиковал правозащитник Лев Пономарев. По его словам, «слишком много людей погибло в те годы», когда Сталин находился у власти, «и слишком много их родственников еще живы». Член правления общества «Мемориал» Ян Рачинский отметил, что «в истории не было правителя более кровавого по отношению к собственному народу», чем Сталин.
Установку скульптуры поддержали в КПРФ. Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков подчеркнул, что «последние опросы показывают» положительную оценку половиной москвичей роли Сталина в Великой Отечественной войне и становлении государства. Поэтому, по его словам, «надо уважать» решение об установке бюста.
В сентябре этого года «Левада-центр» рассказал об опросе, показавшем, что около 40 процентов россиян поддерживают установку памятников Сталину.
Один из последних громких скандалов, связанных с установкой памятников Сталину, произошел в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина. Там появилась мемориальная табличка советскому генералиссимусу. Из-за этого профессоры Высшей школы экономики отказались работать с университетом, а адвокат Генри Резник покинул состав профессуры.
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