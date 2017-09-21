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Мэр Львова дал интервью на русском языке и сделал комплимент Путину
Мэр украинского города Львов Андрей Садовый в интервью российской редакции "Немецкой волны" сделал комплимент российскому лидеру Владимиру Путину.
"Путин для многих лидеров — как образец, но не все об этом говорят. Такова правда", — произнес он.
Украинские СМИ, публиковавшие материалы об этом интервью, отметили, что Садовый давал интервью на русском языке и делал ударение в слове "украинцы" на букве "А".
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