Мэр Львова дал интервью на русском языке и сделал комплимент Путину

"Путин для многих лидеров — как образец, но не все об этом говорят. Такова правда", — произнес он.



Украинские СМИ, публиковавшие материалы об этом интервью, отметили, что Садовый давал интервью на русском языке и делал ударение в слове "украинцы" на букве "А".