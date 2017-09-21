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Россию сделают привлекательной для мигрантов
В России предложили восполнять сокращение численности трудовых ресурсов за счёт мигрантов. С такой инициативой выступили в Центре стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Об этом сообщают «Ведомости».
Идея была проработана в докладе «Предложения к миграционной стратегии до 2035 г.». Согласно данным Росстата, численность населения будет сокращаться без ежегодного притока мигрантов в 250 — 500 тысяч человек. В 2010-х годах трудоспособное население России сокращалось на миллион человек в год.
В ЦСР утверждают, что главной проблемой миграции является отсутствие чёткого понимания, зачем России нужны мигранты. Эксперты организации предлагают главе государства или правительству подготовить послание для населения о роли миграции в жизни страны, разработать миграционный кодекс и создать ведомство по вопросам миграции. В ЦСР отмечают необходимость законодательного закрепления принципа равной оплаты труда для мигрантов и россиян, возможности мигрантам обучаться в России прикладным специальностям в кредит. Кроме того, предлагается заменить во внутренней миграции регистрации на учёт по ИНН.
По данным экспертов организации, все эти меры позволят сделать Россию более привлекательной страной для трудовых мигрантов.
По данным экспертов организации, все эти меры позволят сделать Россию более привлекательной страной для трудовых мигрантов.
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