Россию сделают привлекательной для мигрантов



В России предложили восполнять сокращение численности трудовых ресурсов за счёт мигрантов. С такой инициативой выступили в Центре стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина . Об этом сообщают «Ведомости».

Идея была проработана в докладе «Предложения к миграционной стратегии до 2035 г.». Согласно данным Росстата, численность населения будет сокращаться без ежегодного притока мигрантов в 250 — 500 тысяч человек. В 2010-х годах трудоспособное население России сокращалось на миллион человек в год.



В ЦСР утверждают, что главной проблемой миграции является отсутствие чёткого понимания, зачем России нужны мигранты. Эксперты организации предлагают главе государства или правительству подготовить послание для населения о роли миграции в жизни страны, разработать миграционный кодекс и создать ведомство по вопросам миграции. В ЦСР отмечают необходимость законодательного закрепления принципа равной оплаты труда для мигрантов и россиян, возможности мигрантам обучаться в России прикладным специальностям в кредит. Кроме того, предлагается заменить во внутренней миграции регистрации на учёт по ИНН.

По данным экспертов организации, все эти меры позволят сделать Россию более привлекательной страной для трудовых мигрантов.