Лавров: НАТО стремится воссоздать климат холодной войны

Североатлантический альянс стремится воссоздать климат холодной войны, отказываясь следовать принципу равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



"НАТО стремиться воссоздать климат холодной войны, отказывается претворять в жизнь торжественно провозглашенный в 90-е годы прошлого века принцип равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ", — подчеркнул министр.