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Белый дом определился со стратегией в отношении России
Помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в Белом доме подготовили стратегию развития отношений с Россией. По словам Макмастера, у руководства США три цели. Первая — «противостоять дестабилизирующему поведению» России, вторая — избежать при этом конфликта с Москвой («Это обладающая ядерным оружием страна», — особо отметил помощник Трампа) и третья — найти «те области взаимодействия, где мы могли бы вместе с Россией работать, руководствуясь взаимными интересами», передает ТАСС.
В частности, сказал представитель администрации США, подобное сотрудничество можно наблюдать на примере ситуации вокруг Сирии. Кроме этого, по его словам, есть несколько больших проблем, которые могла бы помочь решить Москва.
Макмастер прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы могла по морю доставлять грузы КНДР.
«Это не в их (россиян) интересах», — заявил он.
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