Белый дом определился со стратегией в отношении России



Помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что в Белом доме подготовили стратегию развития отношений с Россией. По словам Макмастера, у руководства США три цели. Первая — «противостоять дестабилизирующему поведению» России, вторая — избежать при этом конфликта с Москвой («Это обладающая ядерным оружием страна», — особо отметил помощник Трампа) и третья — найти «те области взаимодействия, где мы могли бы вместе с Россией работать, руководствуясь взаимными интересами», передает ТАСС



В частности, сказал представитель администрации США , подобное сотрудничество можно наблюдать на примере ситуации вокруг Сирии. Кроме этого, по его словам, есть несколько больших проблем, которые могла бы помочь решить Москва.



Макмастер прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия якобы могла по морю доставлять грузы КНДР

«Это не в их (россиян) интересах», — заявил он.