Президент России Владимир Путин назвал общую задачу россиян. Заявление президента содержится в телеграмме участникам торжественных мероприятий, посвященных 1155-й годовщине зарождения российской государственности и 155-й годовщине открытия памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде.

По его словам, россиянам нужно чтить достояние поколений, беречь ценности патриотизма и заботиться о благополучии и процветании Родины.

В документе также говорится, что нынешняя годовщина «знаменует важный этап российской истории».

«Именно тогда, в далеком 862 году, наши предки избрали путь построения сильного государства — на основе единения и согласия», — заявил Путин.

Также президент отметил символичность праздничных мероприятий именно на новгородской земле, где, по его словам, «формировались традиции гражданственности, богатейшее культурное, духовно-нравственное наследие нашего народа, ковалась его ратная слава».

Началом российской государственности традиционно считается призвание славянскими племенами варяга Рюрика на княжение в Новгород в 862 году.