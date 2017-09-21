США извинятся перед Путиным за Фримена



По словам обозревателя, в России неправильно поняли ролик Фримена. Бом подчеркнул, что актер не говорит о якобы возможном нападении России на США и не обвиняет Путина в «коварном замысле», а осуждает главу США Дональда Трампа за «вялую» реакцию на кибератаки.

«Сам по себе образ обиженного шпиона, который мстит Америке за распад СССР, уже настолько укоренился в США, стал избитой темой, что американский зритель на это больше не обращает внимания, а относится как к заевшей пластинке. Я считаю, что Россия действительно обижена на распад СССР, но не понимаю, почему у вас считают, что в этом виновата Америка? Это как боксер, проигравший матч, ищет виноватого», — отметил обозреватель.

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Бом добавил, что «подача» клипа Фримена «резковата и режет слух». Он заверил, что «о нападении России на Америку двух мнений быть не может: она не нападала и мы уверены, что нападать не собирается».



На вопрос о том, могут ли американские участники «Валдая» извиниться перед Путиным за Фримена, Бом ответил отрицательно. «Видео, которое снял актер — его личная инициатива. Поэтому политики за него не в ответе. А каждый обычный американец может сказать об этом Путину, что хочет. Может извиниться», — заключил он.

