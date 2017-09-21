В соцсетях возмутились, что речь Порошенко в ООН перевели на русский



Украинские пользователи соцсетей возмутились тем, что выступление президента страны Петра Порошенко на полях Генассамблеи ООН показывали с переводом на русский язык.

"Надо в аппарат президента донести, что его переводят на язык захватчиков", — пишет один из пользователей.



"Почему не включили оригинал? Нам обязательно должен нравиться российский перевод или мы ему доверяем больше, чем оригиналу?" — говорится в другом комментарии.



"Что он говорит, я по-русски не понимаю. Это вообще президент Украины?" — негодует еще один пользователь.



"Эта русская озвучка — очередное издевательство над Украиной", — возмущается другой комментатор.





Другие пользователи поспешили успокоить сограждан и объяснили, что русский язык — один из официальных языков ООН

"Люди, успокойтесь, русский — один из официальных языков ООН, там нет переводчика на украинский", — пишет один из пользователей.



"Это официальный перевод от ООН. Они не переводят на украинский. Слушайте оригинал на английском, раз русский не нравится!" — говорится в другом комментарии.



Президент Украины выступал в ООН на английском языке. Другими официальными языками, помимоо русского, являются арабский, испанский, китайский и французский.