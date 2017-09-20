Главное сейчас
-
Журналист раскрыл данные о позициях ВСУ на момент крушения MH17
-
Поклонники высмеяли новый образ танцующего миллионера
-
Будущее Крыма, новый порядок призыва во время войны и другие события дня
-
Хуже допинга. Британских паралимпийцев поймали на лжи
-
Глинников и его невеста обратились к фанатам после скандала
Главные события у вас в почте
Порошенко и Пенс бойкотировали выступление Лаврова в ООН
Президент Украины Пётр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс вышли из зала министерского заседания Совета безопасности Организации объединённых наций (СБ ООН) перед выступлением министр иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Лавров в своём выступлении сделал акцент на российской инициативе по размещению на востоке Украины контингента миротворцев. Министр заявил, что «увиливать от выполнения договорённостей нехорошо».
19 сентября российская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте. Ранее политик называла российско-белорусские учения «Запад-2017» угрозой для человечества. Свои места покинули первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
5 сентября Россия направила в Совет безопасности ООН резолюцию о вводе миротворцев в Донбасс. По словам российского президента Владимира Путина, миротворцы будут обеспечивать безопасность сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В Киеве выступили категорически против размещения российских военнослужащих в рамках миротворческой миссии в Донбассе. В США инициативу назвали недоработанной. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной поддержке ополченцев ДНР и ЛНР. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.
Оставить комментарий