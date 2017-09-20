Порошенко и Пенс бойкотировали выступление Лаврова в ООН

Президент Украины Пётр Порошенко и вице-президент США Майк Пенс вышли из зала министерского заседания Совета безопасности Организации объединённых наций (СБ ООН) перед выступлением министр иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Лавров в своём выступлении сделал акцент на российской инициативе по размещению на востоке Украины контингента миротворцев. Министр заявил, что «увиливать от выполнения договорённостей нехорошо».





19 сентября российская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте. Ранее политик называла российско-белорусские учения «Запад-2017» угрозой для человечества. Свои места покинули первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.