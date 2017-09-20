Хиллари Клинтон рассказала о «мужской» привычке Путина

Клинтон объяснила, что во время личной встречи Путин «скучал» и, как ей показалось, демонстрировал свое безразличие, широко расставив ноги (в английском это понятие носит название manspreading).

«Каждый раз, когда мы встречались, он сидел именно так», — заявила политик.