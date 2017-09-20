Путин: В многонациональной России праздники можно отмечать практически круглый год



Россия является настолько большой и многонациональной страной, что праздники здесь можно отмечать практически круглый год, заявил президент Владимир Путин , принимая в Кремле главного раввина страны Берл Лазара и главу Федерации еврейских общин Александра Бороду по случаю еврейского Нового года. «Как хорошо, что у нас такая большая страна», — заявил во время приветствия участников встречи Путин, которого цитирует РИА «Новости»

«Великая», — ответил Берл Лазар.



Далее глава государства отметил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.



«Нам все время есть, что отметить. Вот сегодня мы отмечаем Новый год для иудеев, иудейский новый год. Я вас поздравляю вас и всех евреев страны с новым годом», — обратился Путин к Лазару и Бороде.



Также президент напомнил, что в ночь с 21 на 22 сентября Новый год будут отмечать мусульмане.



«Потом у нас Новый год, у христиан. Причем в России еще по новому и по старому стилю. А 16 февраля — у буддистов Новый год. То есть, круглый год есть, что отметить», — добавил Путин, пожелав всем иудеям благополучия, счастья и удачи.