

Президент Литвы Даля Грибаускайте будет иметь возможность поменять свою точку зрения относительно учений "Запад-2017" после получения информации от международных наблюдателей, которые убедились в соответствии учений заявленному сценарию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков



Грибаускайте, выступая с трибуны Генассамблеи ООН , выразила мнение, что учения "Запад-2017", которые проводят Россия и Белоруссия, являются частью информационной войны и направлены на распространение страха . По мнению президента Литвы, Россия, проводя подобные учения, "репетирует агрессивные сценарии против соседних государств, обучая свою армию нападению на Запад".

Как ранее заявлял МИД РФ , комментируя опасения по поводу обеспечения транспарентности учений, общая численность личного состава и техники не будет превышать уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года ОБСЕ (о мерах укрепления доверия). Россия 13 июля на заседании Совета Россия — НАТО провела для стран альянса брифинг о предстоящих учениях. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила РИА Новости , что Россия и Белоруссия обеспечили транспарентность в связи с учениями.

"Достаточно много международных наблюдателей присутствовало на учениях, они получили исчерпывающий брифинг относительно целей и замыслов маневров, которые проводились, и воочию могли убедиться, что сценарий учений соответствовал заявленному. Думаю, что после получения этой информации у госпожи Грибаускайте будет возможность поменять свою точку зрения", — сказал Песков.



