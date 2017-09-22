Громкий скандал в Хабаровском крае — местные чиновники, среди которых первые лица региона, тратят миллионы на еду из самых дорогих ресторанов города. Причем делают это открыто. Правительство несколько раз в месяц проводит аукционы на сайте госзакупок. Только за текущий год власти «съели» почти семь миллионов рублей из краевого бюджета.

Администратор одного из лучших ресторанов при крупнейшей гостинице Комсомольска-на-Амуре по-будничному принимает заказ на очередной банкет для якобы чиновников. Заявки на закрытую комнату, где так любят устраивать деловые завтраки, обеды и ужины представители краевого правительства, мэр города с бизнесменами, тут расписаны на две недели вперед.

Казалось бы, государственные служащие не самые бедные люди в стране. Ели бы и ели в ресторанах за свой счет. Однако выяснилось, что руководство Хабаровского края ежегодно спускают на банкеты миллионы бюджетных рублей.

Такие траты на вкусную жизнь позволяют себе первые лица региона с дефицитным бюджетом.

Еще больше вопросов у общественников возникло к принципу отбора ресторанов. Во всех конкурсах побеждают одни и те же заведения. То ли у чиновников есть предпочтения по кухне, а может что-то другое?

В декабре прошлого года на сайте госзакупок появилась весьма любопытная заявка. В проекте договора по оказанию услуг по питанию краевые чиновники прописали, что стационарная точка общепита непременно должна находиться в границах улиц Муравьева-Амурского, Калинина, Шевченко и Амурского бульвара. Этим критериям отвечает лишь ресторан при самой большой хабаровской гостинице. Именно он и стал единственным участником конкурса, разумеется, выиграл его и договор этот действует до сих пор.

Ответственный за заказ банкетов от правительства Хабаровского края Юрий Тимаков уверяет, сам лично никогда не ел за казенный счет. Обеды он организовывал только лишь ради того, чтобы проявить гостеприимство. Иностранные делегации зачастили в край после того, как регион оказался в центре внимания президента.

На логичный вопрос, почему в апреле этого года, когда не было каких-то особых праздников или важных визитов, на сайте разместили аж 5 заявок на банкеты по полмиллиона рублей, чиновник объяснил — забота о ветеранах. Перед днем Победы в городах региона проходили приемы в честь участников Войны.

Правда, в Общероссийском народном фронте сильно сомневаются, что именно ветераны или учителя наели на миллионы. Чем же это надо было кормить? И нынешний банкетный скандал в регионе вспыхивает не в первый раз.