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МИД России предупредил об эвакуации туристов на Бали из-за угрозы извержения вулкана

МИД РФ выступил с предупреждением к россиянам
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Министерство иностранных дел (МИД) России предупредило об эвакуации туристов на острове Бали из-за угрозы извержения вулкана.
«Индонезия — из-за возросшей активности вулкана Агунг на о. Бали проводится эвакуация тысяч жителей и туристов», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России.
В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российским туристам на острове Бали извержение вулкана пока не угрожает.
Ранее сообщалось, что семья из трёх человек погибла в кратере вулкана на юге Италии.
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