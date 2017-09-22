МИД России предупредил об эвакуации туристов на Бали из-за угрозы извержения вулкана

Министерство иностранных дел (МИД) России предупредило об эвакуации туристов на острове Бали из-за угрозы извержения вулкана.

«Индонезия — из-за возросшей активности вулкана Агунг на о. Бали проводится эвакуация тысяч жителей и туристов», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России.



#Индонезия — из-за возросшей активности вулкана Агунг на о. Бали проводится эвакуация тысяч жителей и туристов pic.twitter.com/hqt2DhnWtW— МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 22 сентября 2017 г.

В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российским туристам на острове Бали извержение вулкана пока не угрожает.



Ранее сообщалось, что семья из трёх человек погибла в кратере вулкана на юге Италии.