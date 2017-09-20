Лавров напомнил Тиллерсону, что США - незваный гость в Сирии

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном напомнил ему: США — незваный гость в Сирии.



"Мы подтвердили наш подход о том, что при всём признании реальности нахождения американской коалиции в Сирии, она все-таки там незваный гость", — сказал Лавров журналистам.



"Мы видим, что это реальность, и видим, что это можно использовать для борьбы с терроризмом параллельно с теми действиями, которая сирийская армия при нашей поддержке осуществляет. Это прагматично, когда все участники этого процесса концентрируются на борьбе с ИГИЛ*", — добавил министр.



*Запрещенная в России террористическая организация

