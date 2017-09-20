Далее:
Главное сейчас
Ридус

Россия бойкотировала выступление Грибаускайте в ООН

Россия бойкотировала выступление Грибаускайте в ООН
Фото:
Российская делегация ушла из зала заседаний Генеральной ассамблеи ООН перед появлением на трибуне президента Литвы Дали Грибаускайте. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не стали слушать ее выступление.
Грибаускайте с трибуны Генассамблеи обвинила Россию в подготовке нападения на Запад.
«На границе стран Балтии и Польши около 100 тысяч российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях «Запад-2017». Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад», — цитирует ее выступление ТАСС.
Она назвала учения «частью информационной войны», добавив, что Москва вмешивается во внутренние дела других государств с помощью кибератак и пропаганды.
Ранее во вторник Грибаускайте встречалась с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которому нажаловалась на «агрессивный характер российских учений около литовских границ», которые, по ее словам, «моделируют реальный конфликт со странами НАТО».
Еще 28 источников
Политика Главное Литва
Оставить комментарий

Ридус: последние новости