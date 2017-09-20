Россия бойкотировала выступление Грибаускайте в ООН

Российская делегация ушла из зала заседаний Генеральной ассамблеи ООН перед появлением на трибуне президента Литвы Дали Грибаускайте. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не стали слушать ее выступление.

Грибаускайте с трибуны Генассамблеи обвинила Россию в подготовке нападения на Запад.

«На границе стран Балтии и Польши около 100 тысяч российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях «Запад-2017». Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад», — цитирует ее выступление ТАСС.

Она назвала учения «частью информационной войны», добавив, что Москва вмешивается во внутренние дела других государств с помощью кибератак и пропаганды.

Ранее во вторник Грибаускайте встречалась с генсеком ООН Антониу Гутерришем, которому нажаловалась на «агрессивный характер российских учений около литовских границ», которые, по ее словам, «моделируют реальный конфликт со странами НАТО».