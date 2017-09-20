Россиян предложили штрафовать за мат в Сети

«Лично я к этому отношусь негативно. Я считаю, что если ты находишься в публичной плоскости, то должен вести себя прилично. И приличное поведение предполагает неиспользование обсценной лексики», — заявил Жаров.



Жаров добавил, что в то время, как зарегистрированные СМИ несут ответственность за использование мата, блогеры с многомиллионой аудиторией под этот закон не подпадают. В качестве примера саморегуляции Жаров привёл Роскомнадзор, сотрудники которого платят штраф в размере одного рубля за использование каждого матерного слова. Накопленные деньги ведомство планирует потратить на благотворительность.



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