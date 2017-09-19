В МИД прокомментировали создание Ираном «отца всех бомб»

Михаил Ульянов.

Создание Ираном 10-тонного снаряда, которому дали название «отец всех бомб», не противоречит никаким международным договорам, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России



«Создание таких бомб не запрещено никакими международными конвенциями. Они имеют право, если есть деньги и желание. Вроде бы они никому ей не угрожали, как я понимаю», — цитирует дипломата РИА Новости

По его словам, создание «отца всех бомб» преследует скорее пропагандистские цели. «Подозреваю, что создание таких бомб преследует больше пропагандистские цели, нежели практические военные. По крайней мере, предполагаю так. Они имеют право, если есть деньги и желание», — добавил Ульянов.





Ранее командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что Иран располагает 10-тонной бомбой собственного производства, которая по мощности способна затмить неядерное оружие США.