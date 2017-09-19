Трамп с трибуны ООН выразил благодарность России

Дональд Трамп поблагодарил Россию и Китай за поддержку новых санкций против Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН поблагодарил Россию и КНР за то, что они поддержали новые санкции ООН против Пхеньяна.

«Я хочу поблагодарить Китай и Россию за то, что они присоединились к этому голосованию по введению санкций вместе со всеми другими члена Совета Безопасности. Спасибо всем, кто участвовал, но мы должны сделать больше», — заявил глава Белого дома.

Вместе с тем Трамп отметил, что это «возмутительно, когда некоторые страны не только ведут торговлю с таким режимом, но также поставляют ему оружие».