США заподозрили в сливе боевикам данных о расположении российских военных в Сирии

Минобороны России считает, что американские военные передали представителям «умеренной оппозиции» в Сирии «весьма деликатную информацию» о расположении сирийских и российских войск в Идлибе, после чего они попали в окружение, сообщают СМИ со ссылкой на источники. Источник в органах военного управления заявил, что США якобы передали «весьма деликатную информацию» о расположении сирийских и российских войск в Идлибе одной из группировок, а затем эти данные либо случайно, либо намеренно передали исламистам из «Джебхат ан-Нусры», сообщает «Коммерсант».



«Нам ни от одного из вариантов легче не становится», — заявил источник.





При этом он утверждает, что резкие заявления начальника главного оперативного управления Генштаба России Сергея Рудского даже «наполовину не отражают реакции высшего руководства ведомства». В связи со сложившейся в Идлибе обстановки министр обороны Сергей Шойгу отменил запланированный визит в Белоруссию.

Напомним, накануне стало известно, что «Ан-Нусра» предприняла широкомасштабное наступление на позиции правительственных сил севернее и северо-восточнее города Хама. В Минобороны России обвинили в причастности к этим действиям спецслужбы США.





В окружение попал отряд военных полицейских из России, при прорыве несколько военных были ранены. В Минобороны считают, что боевики ставили целью именно захват российских военных.



Кремль заявил, что солидарен с Минобороны в оценке роли США, инициировавших атаку боевиков в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии. Однако представитель пресс-службы Пентагона Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что американские спецслужбы не имеют отношения к наступлению боевиков.