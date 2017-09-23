Посол США Джон Теффт попрощался с россиянами

Посол США Джон Теффт вместе с семьей покинет Россию примерно через неделю. Об этом говорится в видеообращении дипломата, которое было выложено на странице американского посольства в Facebook. Примерно через неделю мы покинем Россию.

Нам будет не хватать всех тех самых разнообразных знакомств, которые у нас завязались с россиянами по всей стране, — сказал он. Это будут наши теплые воспоминания об этих годах в России. Моя работа здесь во-многом не была легкой, но подарила нам множество потрясающих воспоминаний, хороших знакомых и друзей, — добавил Теффт.

Дипломат также выразил надежду, что его преемник будет эффективно сотрудничать с московскими коллегами. Кандидат на пост посла США в России Джон Хантсман, в случае утверждения на этот пост, прибудет в Москву в начале октября.