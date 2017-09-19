Закрытое окно в кабинете Путина озадачило журналистов

По данным газеты, в ФСО тему закрытых штор комментировать отказались.

Эксперт Федерального центра «Аналитика и безопасность» Сергей Соколов заявил газете, что «вряд ли это связано с безопасностью». «Кабинет главы государства и так хорошо защищен. Такие окна, как в президентском кабинете, не прострелишь», — подчеркнул он.

По его мнению, «это требование интерьера, красиво, когда в солидном кабинете зашторены окна». «Это могут быть и вкусовые пристрастия. Возможно, главе государства просто так нравится», — предположил Соколов.

«КП» отмечает, что закрытые шторы могут объясняться и регулярными видеосъемками, которые проводятся в кабинете президента. Солнечный свет мешал бы телеоператорам, поясняет издание.

Рабочий кабинет президента обшит деревом. Мебель там тоже деревянная, у стены — несколько книжных шкафов, в них — различные словари и историческая литература. В комнате отдыха Путина есть вход в еще один кабинет. Там тоже стоит рабочий стол, книжные шкафы и камин.