Гроза над Балтикой: Минобороны России ответило на обвинения Литвы в нарушении границы

Министерство обороны России ответило на обвинения Литвы по поводу якобы преднамеренного нарушения воздушной границы государства российским самолётом. Как отметили в ведомстве, в ходе учений «Запад-2017» Ил-76 с разрешения диспетчера в Вильнюсе отклонился от маршрута, чтобы облететь грозовой фронт. В Москве отметили, что подобные заявления со стороны прибалтийского государства имеют под собой политическую подоплёку.

Инцидент, который в Москве прокомментировали в понедельник, произошёл 16 сентября. Два военно-транспортных самолёта Ил-76 следовали из Таганрога Ростовской области и Черняховск под Калининградом, когда в небе над нейтральными водами Балтийского моря им встретился грозовой фронт шириной около 20 км и протяжённостью 60 км. Как отметили в Москве, погодные условия «прямо угрожали безопасности самолётов и их экипажей».

«Во избежание опасности, в строгом соответствии с нормами международного воздушного права, ведущим экипажем российского самолёта был сделан речевой запрос зональному центру контроля воздушного пространства в городе Вильнюс на вынужденное отклонение от маршрута в сторону воздушной границы Литвы для обхода грозового фронта, — рассказали в оборонном ведомстве. — После получения соответствующего разрешения от литовской стороны самолёты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут».

В Министерстве отметили, что со стороны литовских органов управления воздушным движением никаких претензий не было. Более того, Вильнюс не стал обращаться в российское оборонное ведомство по военно-дипломатическим каналам.

«Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолётами воздушного пространства именно в рамках учения «Запад-2017» как политизированные и не соответствующие действительности», — подчеркнули в Минобороны.

Другая история

Вильнюс представил этот инцидент в ином свете. В понедельник российский посол в Литве Александр Удальцов был вызван в МИД Литвы: внешнеполитическое ведомство обвинило российских военных в несанкционированном нарушении воздушного пространства и потребовало от Москвы объяснений. Дипломату была вручена соответствующая нота

По версии литовской стороны, «средства Вооружённых сил Литвы по наблюдению за воздушным пространством» обнаружили нарушение поздно вечером в субботу, при этом у некоторых российских транспортных самолётов, следовавших над Балтийским морем, якобы были отключены транспондеры.

При этом в Министерстве обороны республики рассказали, что истребители НАТО, которые несут дежурство в Литве и Эстонии в качестве воздушной полиции, не поднимались в воздух для сопровождения каких-либо самолётов.

«Угроза миру»

В понедельник президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что российско-белорусские учения «Запад-2017» угрожают мировой безопасности. На встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем глава государства обвинила Москву в провокации.

«Моделирование реального конфликта с государствами НАТО, сокрытие реальных масштабов и сценариев учений, дислоцирование войск и тактического вооружения, неконвенциальные действия свидетельствуют об агрессивном наступательном характере учений», — цитирует её заявление пресс-служба.

Ранее в местных СМИ Грибаускайте подверглась нападкам: несмотря на то, что президент Литвы последовательно критиковала готовящиеся учения России и Белоруссии и называла их большой угрозой для стран Балтии, во время манёвров она покинула страну и отправилась в США, где принимает участие в Генеральной ассамблее ООН.

Ранее глава Литвы, равно как и лидеры Эстонии и Латвии, неоднократно заявляла о военной угрозе со стороны Москвы. Обвинения прибалтийских государств, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, совершенно абсурдны и безосновательны.

В Министерстве обороны РФ отмечают, что в странах Балтии несут дежурство силы НАТО, и альянс регулярно проводит в регионе военные учения. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что группировка НАТО у границ России в целом за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз.

Совместные учения России и Белоруссии проходят с 14 по 20 сентября на территории двух стран — на шести белорусских военных полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский, участок местности Дретунь) и трёх полигонах РФ (Лужский, Струги Красные и Правдинский). В манёврах принимают участие 12,7 тыс. военнослужащих, из них 5,5 тыс. — россияне.