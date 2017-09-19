Чемпионы Олимпиады-2018 в составе сборной России получат по 4 млн рублей

Российские спортсмены, которые станут олимпийскими и паралимпийскими чемпионами зимних Игр-2018 года в Пхенчхане, получат от государства по 4 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.



"Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 миллиона рублей — за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей — за серебряную медаль, 1,7 миллиона рублей — за бронзовую медаль", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

