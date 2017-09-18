Минобороны ответило на претензии Литвы о нарушении воздушного пространства



Минобороны России назвали политизированными претензии Литвы о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства в рамках российско-белорусских учений "Запад-2017".

"Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения "Запад-2017" как политизированные и не соответствующие действительности", — сообщили в Минобороны.



По данным министерства, 16 сентября два самолета военно-транспортной авиации Ил-76 выполняли плановый полет с аэродрома Таганрог (Ростовская область) на аэродром Черняховск (Калининградская область). Маршрут полета проходил над нейтральными водами Балтийского моря в соответствии с установленными правилами использования воздушного пространства.



Отмечается, что в ходе полета над Балтийским морем по маршруту движения был выявлен грозовой фронт шириной около 20 километров и протяженностью около 60 километров, прямо угрожавший безопасности самолетов и их экипажей.



Как подчеркнули в Минобороны, во избежание опасности в строгом соответствии с нормами международного воздушного права ведущим экипажем российского самолета был сделан речевой запрос зональному центру контроля воздушного пространства в городе Вильнюсе на вынужденное отклонение от маршрута в сторону воздушной границы Литвы для обхода грозового фронта.



"После получения соответствующего разрешения от литовской стороны, самолеты кратковременно отклонились от маршрута и облетев опасный участок сразу вернулись на основной маршрут. Со стороны литовских органов управления воздушным движением претензий к экипажам российских самолетов не было", — сообщили в Минобороны.



В ведомстве особо отметили, что и на протяжении последующих двух суток никаких обращений в адрес Минобороны России по военно-дипломатическим каналам от литовской стороны не поступало.