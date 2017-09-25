МИД РФ обвинил США в помощи террористам в Сирии

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена тем, что США демонстрирует противоречивое поведение в отношении ликвидации террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в России, передает РИА Новости.



«Факт, к сожалению, налицо, и он очень тревожный. А именно: мы убедились в очередной раз, что американская сторона, декларируя, вербально заявляя о том, что она заинтересована в ликвидации ИГИЛ и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное, что все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе», — пояснил он.



Напомним, что ранее Минобороны России опубликовало аэрофотосъемку районов дислокации боевиков ИГИЛ севернее города Дейр-эз-Зор в Сирии, на которой видна техника подразделений специального назначения США.





В военном ведомстве подчеркнули, что на снимках видно, что спецназ США расположен в опорных пунктах, которые ранее были оборудованы боевиками ИГИЛ. Однако вокруг этих объектов не наблюдается каких-либо следов штурма или боестолкновений с террористами, а также воронок от ударов авиации международной коалиции.