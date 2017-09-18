В Сирии самолеты фронтовой авиации ВКС России уничтожили оборонительные сооружения и катера международной террористической организации ДАИШ на реке Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор. После авианалета правительственные войска прорвали оборону боевиков и форсировали реку.



Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля ударов российских бомбардировщиков.

На кадрах, сделанных с помощью беспилотных летательных аппаратов, показы элементы речной инфраструктуры и речные суда боевиков. Уничтожение целей производится с помощью высокоточного оружия — корректируемых авиабомб большой мощности. В результате точечных ударов все цели оказываются поражены. Часть сооружений охватывает пламя, а в небо поднимаются столбы дыма.



"Отряды сирийских правительственных войск, усиленные подразделениями четвертой танковой дивизии, при поддержке ВКС России форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора по наведенной инженерными подразделениями понтонной переправе", — говорится в официальном сообщении Минобороны России.



После чего штурмовые отряды сирийской армии перешли наступление в восточном направлении и расширяют захваченный плацдарм.



Справка "РГ"

