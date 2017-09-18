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ВКС России уничтожили "флот" ДАИШ на реке Евфрат в Дейр-эз-Зоре
В Сирии самолеты фронтовой авиации ВКС России уничтожили оборонительные сооружения и катера международной террористической организации ДАИШ на реке Евфрат в районе города Дейр-эз-Зор. После авианалета правительственные войска прорвали оборону боевиков и форсировали реку.
Минобороны РФ опубликовало кадры объективного контроля ударов российских бомбардировщиков.
На кадрах, сделанных с помощью беспилотных летательных аппаратов, показы элементы речной инфраструктуры и речные суда боевиков. Уничтожение целей производится с помощью высокоточного оружия — корректируемых авиабомб большой мощности. В результате точечных ударов все цели оказываются поражены. Часть сооружений охватывает пламя, а в небо поднимаются столбы дыма.
"Отряды сирийских правительственных войск, усиленные подразделениями четвертой танковой дивизии, при поддержке ВКС России форсировали реку Евфрат в районе Дейр-эз-Зора по наведенной инженерными подразделениями понтонной переправе", — говорится в официальном сообщении Минобороны России.
После чего штурмовые отряды сирийской армии перешли наступление в восточном направлении и расширяют захваченный плацдарм.
Справка "РГ"
В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации ДАИШ (арабское название группировки "ИГИЛ") и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Таким образом был удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России. В связи с этим любое участие в деятельности ДАИШ и "Фронта ан-Нусра" на территории России считается уголовным преступлением.
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