EI: российский посол отказался проходить процедуру досмотра в аэропорту Египта

Посол РФ в Египте Сергей Кирибченко отказался проходить строгую и длительную процедуру досмотра в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха — вместо этого он отправился в Каир на автомобиле, сообщает Egypt Independent.



Издание уточняет, что дипломат посещал двухдневный форум в Шарм-эш-Шейхе, организованный Международным альянсом за финансовую доступность. По возвращении в Каир Кирибченко, путешествовавший вообще без багажа, отказывался пройти процедуру досмотра в аэропорту.



«Должен был быть способ облегчить для него процедуру. Например, просто пройти через рентгеновский сканер, ведь у посла не было вещей», — приводит Egypt Independent слова российского консула в Шарм-эш-Шейхе Ахмеда аль-Самри.



Российский консул выразил своё «неудовлетворение» ситуацией, добавив, что египетский МИД должен прояснить позицию государства по этому вопросу. Тем временем источник из службы обеспечения безопасности в аэропорту сообщил изданию, что порядок осмотра распространяется на всех, включая дипломатов и послов.



Комментарии читателей сайта Egypt Independent:

Donald Taylor: Снова русские пытаются отвлечь внимание. Я в мае летел из Каира в Шарм, и служба безопасности была великолепна — лучше, чем в Хитроу. Вот если бы ещё русские перестали запускать в воздух самолёты, которые разваливаются на лету (как тот, с военным оркестром), которым по 37 лет и которые уже сто раз были отремонтированы от кабины до хвоста… Не бойтесь летать в Египет. Это намного безопаснее, чем летать в Европу.

Ahmed Adly: Спустя три дня после трагедии кто-то заснял на видео, как наш героический оператор сканера в аэропорту играет в Candy Crush, вместо того чтобы изучать содержимое багажа. Так что да, Египту ещё есть чему поучиться в плане обеспечения безопасности. В случае с российским послом они явно выпендрились.

Alvin James Furrer: Определённо, ему было что прятать!