Лавров пообещал главе МИД Японии «горячий прием» в России

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что его японского коллегу Таро Коно в конце ноября ждут в России с визитом для переговоров на министерском уровне и для участия в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, а также пообещал, что «прием будет горячим». «Погода будет прохладной, но прием будет горячим», — заявил Лавров во время встречи с Коно на полях сессии Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

Глава МИД России отметил, что встреча министров происходит вскоре после того, как лидеры России и Японии провели важные переговоры на полях ВЭФ во Владивостоке, в ходе которых было подписано более полусотни соглашений, включая конвенцию по устранению двойного налогообложения. Владимир Путин и Синдзо Абэ также утвердили пять проектов в рамках осуществления совместной хозяйственной деятельности на Южно-Курильских островах.

В свою очередь Коно выразил готовность продвигать те пять проектов, которые выделили лидеры России и Японии. Он также отметил, что 23 сентября «планируется посещение бывших жителей островов мест захоронений», выразив благодарность российской стороне за содействие в реализации этого проекта.

Лавров подчеркнул, что российская сторона привержена тем договоренностям, которые были достигнуты еще в ходе визита президента Путина в Японию в декабре 2016 года.

Напомним, в начале сентября президент России Владимир Путин сообщил, что на Восточном экономическом форуме обсуждал с премьер-министром Японии Синдзо Абэ вопрос о мирном договоре и совместной хозяйственной деятельности на Курилах. По словам Абэ, лидеры договорились лично подписать мирный договор между Россией и Японией. Однако в Кремле заявили об отсутствии сроков по заключению мирного договора.