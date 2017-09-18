В Госдуме отреагировали на слова Бурджанадзе о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018



«Для нас мы понимаем, что никакого влияния не оказывает ни на какую-то политическую, ни на какие-то экономические интересы, позиции нашей страны. Во-первых, роль и предназначение этого человека абсолютно понятна — это провокатор. Не больше того, ничего другого за ним нет», — цитирует РИА Новости депутата.

По его словам, главной целью Саакашвили является дестабилизация обстановки на Украине.



«Но моё мнение такое, что задача Саакашвили в первую очередь, которую ставят перед ним его покровители из ЦРУ — это дестабилизировать еще больше обстановку в Украине. Возможно, даже за счет этого создать очередной очаг напряженности в Европе и усугубить конфликт на границе с Россией», — добавил Чепа.



По её словам, цель проекта заключается в том, чтобы создать России серьёзные проблемы, в частности, отобрать чемпионат мира по футболу в 2018 году и повлиять на президентские выборы.