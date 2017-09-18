США и Украина не поддержали российский план по миротворцам в Донбассе

США и Украина отказались работать с текстом российского проекта резолюции о размещении в Донбассе миротворцев ООН

Об этом ТАСС сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

"Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности. Киев и Вашингтон заявили, что далее по тексту они работать не готовы, у них будут существенные замечания. Возможно, Киев представит альтернативный проект", — отметил дипломат. При этом он заверил, что Россия продолжит работу над документом.

"Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия", — подчеркнул Небензя.