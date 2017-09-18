Главные события у вас в почте
Для кампании Путина подготовят пакет реформ
Президент России Владимир Путин предложит на свой возможный четвертый срок новые реформы, их подготовкой уже якобы занимается команда главы государства. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на осведомленные источники, близкие к Кремлю.
По данным одного из собеседников издания, реформы, в частности, коснутся борьбы с коррупцией, сфер образования и здравоохранения. Кроме того, они могут затронуть темы укрепления позиций РФ в мире, свободы и «новых возможностей» для россиян.
Источник «Газеты.ру» заявил, что такие темы были выделены на основе соцопросов.
По словам другого собеседника издания, подготовкой «пакетов реформ в разных сферах» занимается «целый ряд ведомств и институтов, сотрудничающих с российским руководством».
Предположительно, Путин расскажет о реформах уже в рамках своей предвыборной кампании.
Как отмечает «Газета.ру», работу над экономическими реформами координирует помощник президента Андрей Белоусов. Также предложения выдвинули экс-министр финансов Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Реформами в сфере социально-экономической политики и судебной системы занимаются специалисты Верховного суда. В администрации президента якобы разрабатывают реформу, касающуюся госслужбы.
В течение 2017 года Путин неоднократно заявлял, что говорить о кандидатах на президентских выборах в 2018-м еще рано. Свое участие в них он не подтверждал. В сентябре «Коммерсант» сообщил, что о своем выдвижении Путин объявит в ноябре на мероприятии, схожем по формату с «прямой линией».
Оставить комментарий