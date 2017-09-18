Для кампании Путина подготовят пакет реформ

Президент России Владимир Путин предложит на свой возможный четвертый срок новые реформы, их подготовкой уже якобы занимается команда главы государства. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на осведомленные источники, близкие к Кремлю.

По данным одного из собеседников издания, реформы, в частности, коснутся борьбы с коррупцией, сфер образования и здравоохранения. Кроме того, они могут затронуть темы укрепления позиций РФ в мире, свободы и «новых возможностей» для россиян.

Источник «Газеты.ру» заявил, что такие темы были выделены на основе соцопросов.

По словам другого собеседника издания, подготовкой «пакетов реформ в разных сферах» занимается «целый ряд ведомств и институтов, сотрудничающих с российским руководством».

Предположительно, Путин расскажет о реформах уже в рамках своей предвыборной кампании.