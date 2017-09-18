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Для кампании Путина подготовят пакет реформ

Для кампании Путина подготовят пакет реформ
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Президент России Владимир Путин предложит на свой возможный четвертый срок новые реформы, их подготовкой уже якобы занимается команда главы государства. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на осведомленные источники, близкие к Кремлю.
По данным одного из собеседников издания, реформы, в частности, коснутся борьбы с коррупцией, сфер образования и здравоохранения. Кроме того, они могут затронуть темы укрепления позиций РФ в мире, свободы и «новых возможностей» для россиян.
Источник «Газеты.ру» заявил, что такие темы были выделены на основе соцопросов.
По словам другого собеседника издания, подготовкой «пакетов реформ в разных сферах» занимается «целый ряд ведомств и институтов, сотрудничающих с российским руководством».
Предположительно, Путин расскажет о реформах уже в рамках своей предвыборной кампании.
Как отмечает «Газета.ру», работу над экономическими реформами координирует помощник президента Андрей Белоусов. Также предложения выдвинули экс-министр финансов Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Реформами в сфере социально-экономической политики и судебной системы занимаются специалисты Верховного суда. В администрации президента якобы разрабатывают реформу, касающуюся госслужбы.
В течение 2017 года Путин неоднократно заявлял, что говорить о кандидатах на президентских выборах в 2018-м еще рано. Свое участие в них он не подтверждал. В сентябре «Коммерсант» сообщил, что о своем выдвижении Путин объявит в ноябре на мероприятии, схожем по формату с «прямой линией».
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Газета.Ru
Администрация Президента РФ
Алексей Кудрин Владимир Путин Борис Титов Андрей Белоусов
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