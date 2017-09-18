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ТАСС

Встреча Лаврова и Тиллерсона началась в Нью-Йорке

Встреча Лаврова и Тиллерсона началась в Нью-Йорке
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Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона началась в воскресенье в постоянном представительстве РФ при ООН в Нью-Йорке. Она носит неформальный характер и проходит без представителей СМИ.
О готовящихся переговорах руководителей внешнеполитических ведомств двух стран ранее сообщил Госдепартамент. В субботу Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию на Украине и создание зон деэскалации в Сирии. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Глава МИД РФ прибыл в Нью-Йорк для участия в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября. За день до этого в штаб-квартире всемирной организации по инициативе США пройдет встреча высокого уровня, посвященная реформе ООН.
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