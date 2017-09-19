Тиллерсон отказался «хоронить» соглашение с Россией по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался считать «мертвым» канал связи между Пентагоном и Минобороны России, установленный для предотвращения конфликтов в Сирией, после того, как поддерживаемые США боевики из СДС якобы пострадали от авиаудара под Дейр-эз-Зором. Госсекретарь перед министерской встречей по Сирии на полях Генассамблеи ООН не согласился с утверждением о том, что «договор о предотвращении конфликтов мертв после удара в минувшие выходные», передает ТАСС.

В воскресенье «Коммерсант» сообщал, что в субботу вечером начальник Генштаба ВС России провел часовой телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом, обсудив обстановку в Сирии и инцидент под Дейр-эз-Зором.

Отметим, Минобороны России опровергло удар по СДС, подчеркнув, что американские партнеры заблаговременно уведомляются по существующему каналу связи.