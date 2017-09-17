Клинцевич назвал бездоказательными обвинения США в ударе ВКС РФ по сирийской оппозиции



Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал бездоказательными обвинения США в адрес российских ВКС об авиаударе по сирийской оппозиции.



Пентагон "никак не может пережить, что сирийские правительственные войска, поддерживаемые российскими военными, опередили союзные американцам силы и первыми добрались до стратегически важнейшего пункта Дейр-эз-Зор, взяв город под свой контроль", сказал сенатор в воскресенье журналистам. "Эти бездоказательные обвинения в адрес российских ВКС со стороны возглавляемой США международной коалиции — еще одно свидетельство, что события в Сирии развиваются не по ее сценарию", — добавил Клинцевич.

По его словам, ни для кого не секрет, что для США главное — не победить террористов, "а закрепиться в Сирии, оказывая определяющее влияние на ее послевоенное устройство".



Пентагон ранее заявил, что несколько бойцов поддерживаемых США и их союзниками отрядов "Сирийских демократических сил" (СДС) пострадали при авиаударе российских ВКС. 16 сентября "российские силы поразили цель к востоку от реки Евфрат в Сирии около Дейр-эз-Зора, из-за чего пострадали силы партнеров коалиции", говорится в сообщении, обнародованном в субботу штабом военной операции против террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которую ведет в Ираке и Сирии группа стран во главе с США.

