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Лавров рассказал о возможной встрече Путина и Трампа
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью агентствам ТАСС и Associated Press рассказал о возможной встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Интервью опубликовано на сайте МИДа.
Лавров напомнил, что лидеры встречались в Гамбурге на полях саммита "двадцатки".
"У них будет дополнительная возможность, если оба президента будут участвовать в саммите АТЭС в начале ноября в Дананге во Вьетнаме. Уверен, что если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма полезно провести такую беседу и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств, по линии механизмов, которые были установлены на уровне наших заместителей", — сказал он.
Лавров отметил, что "диалог идет", и касается двусторонних проблем и вопросов стратегической стабильности.
Ранее Сергей Лавров заявил, что отношения России и США находятся в очень низкой точке.
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