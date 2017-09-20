Лавров рассказал о возможной встрече Путина и Трампа



"У них будет дополнительная возможность, если оба президента будут участвовать в саммите АТЭС в начале ноября в Дананге во Вьетнаме. Уверен, что если оба лидера окажутся в одно время в одном месте, будет весьма полезно провести такую беседу и посмотреть, куда мы смогли продвинуться на уровне глав внешнеполитических ведомств, по линии механизмов, которые были установлены на уровне наших заместителей", — сказал он.

Лавров отметил, что "диалог идет", и касается двусторонних проблем и вопросов стратегической стабильности.



Ранее Сергей Лавров заявил, что отношения России и США находятся в очень низкой точке.