Матвиенко назвала нелогичной идею Госдепа разместить миротворцев ООН на границе РФ



«Логики никакой в этом предложении я не вижу», — заявила глава верхней палаты парламента журналистам, передаёт ТАСС



Валентина Матвиенко напомнила, что российский лидер Владимир Путин дал поручение МИД РФ обратиться в ООН с запросом на размещение миротворческого контингента в зоне конфликта в Донбассе.



При этом речь шла о том, что сегодня на территории ДНР и ЛНР, а также в районе линии соприкосновения работают представители ОБСЕ , указала сенатор. Матвиенко добавила, что миротворцы нужны, чтобы обеспечить безопасность миссии ОБСЕ, потому что у организации нет вооружённой охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии.

«Другого смысла в этих миротворцах нет. А если кто-то начинает диктовать какие-то иные условия, то они не понимают, что происходит в зоне конфликта», — убеждена глава верхней палаты парламента.



Политик указала, что у конфликта две стороны — есть Украина, но есть и сторона Донецка и Луганска, которые также имеют право голоса, имеют свою позицию и мнение.



«А те, кто хотел бы окружить жителей самопровозглашенных республик Донбасса колючей проволокой и уничтожить просто этих людей, я думаю, этот замысел ни у кого не пройдет», — заключила спикер.



Напомним, 13 сентября начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что любые миротворческие силы в Донбассе должны иметь широкие полномочия, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе «для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины».



По словам Науэрт, США рассматривают введение миротворцев на данную территорию «как потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности».