Додон поблагодарил Россию за взвешенную позицию после провокаций правительства Молдавии



Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за взвешенную позицию после провокационных действий со стороны молдавского правительства в отношении российских официальных лиц и дипломатов.



«Хочу поблагодарить в Вашем лице руководство РФ за то, что, несмотря на все провокации, которые делают некоторые партии, которые пока еще контролируют парламентское большинство и правительство, Российская Федерация последовательно показывает свою открытость и поддержку молдавского народа», — заявил Додон на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Ашхабаде, куда они приехали с целью принять участие в церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Молдавский лидер напомнил об объявлении в Молдавии персонами нон грата пяти российских дипломатов и отметил, что такого «никогда не было в двусторонних отношениях», передаёт РИА Новости

«Несмотря на всё это, руководство России очень мудро и взвешенно подходит ко всем этим процессам. Я очень рад, что не было принято решение, которое бы ухудшило состояние наших экономических связей», — сказал он.



Ранее Додон заявил, что намерен блокировать все ухудшающие отношения Молдавии с Россией законопроекты.

