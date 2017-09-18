Отправку миссии ООН в Донбасс обсудят на заседании Совбеза

При этом, по его словам, США и Украина выразили неготовность работать по тексту проекта резолюции о размещении охранной миссии. Вместе с тем, Киев может представить альтернативный документ.

«Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности, на него была реакция со стороны партнеров, — отметил дипломат. — Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а возможно у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе».

«Посему обсуждение нашего проекта на данный момент не происходит. Ближайшую неделю оно просто невозможно логистически, потому что неделя высокого уровня не даст возможность заниматься экспертными работами», — добавил он.

Небензя заверил, что Россия продолжит работу над документом. «Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия», — сказал он.